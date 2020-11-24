За добу госпіталізували 1403 хворих із коронавірусом – МОЗ

Протягом минулої доби до лікарень госпіталізовано 1403 пацієнтів.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Наші лікарні поповнилися ще на 1 403 пацієнтів. Ситуація залишається напруженою, але наша медична система справляється з цим потоком пацієнтів як би важко не було”, - сказав Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 листопада в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 647 976 осіб.

Раніше міністр охорони здоров'я заявив, що з майже 54 тисяч ліжок, відведених для лікування від COVID-19, на ранок 23 листопада були зайняті 27 792 ліжка, або 52%. Також із 54 тисяч ліжок, за словами Степанова, киснем забезпечені 25 996 ліжок, з них 12 168 ліжок - вільні. Також Степанов заявив, що рішення про введення локдауну спиратиметься на показник завантаженості медичної системи