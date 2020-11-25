Концентратори та ремонт систем: Києву виділять 64,3 мільйона на «кисень»

У Києві в комунальних медзакладах для допомоги хворим на коронавірус подачею кисню обладнали вже 1639 ліжок.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Столиця власними силами зараз вже підготувала 4,5 тисячі ліжок у комунальних медзакладах для допомоги хворим на коронавірус. Серед них 1 639 ліжок з підведеним киснем. Зокрема 1158 з централізованою подачею та 481 - з кисневими концентраторами", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що для збільшення ліжкомісць з подачею кисню з міського бюджету виділили майже 31 мільйон гривень - це кошти на капремонт систем киснепостачання. Ще понад 5,5 мільйона передбачено на закупівлю кисневих концентраторів.

Також Кличко повідомив, що з держбюджету мають надати столиці 64,3 мільйона на ремонти систем киснепостачання та закупівлю концентраторів. Він поінформував, що майже половину цих коштів Київ уже отримав.

"За рахунок грошей міста та Держбюджету столиця зможе до кінця року збільшити кількість ліжок з постачанням кисню до понад 3,5 тисячі. Це 80% нашого ліжкового фонду, визначеного для прийому хворих на коронавірус", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві за минулу добу кількість киян, які захворіли на COVID-19, збільшилася на 980 осіб.