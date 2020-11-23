На Прикарпатті у COVID-лікарнях киснем забезпечені 39% ліжко-місць

На Прикарпатті 39% ліжко-місць забезпечені киснем в лікарнях, які приймають хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Про це в Івано-Франківську на нараді в облдержадміністрації повідомила в.о. директора Департаменту охорони здоров’я ОДА Ірина Кобельська, передає Укрінформ.

«Загальна кількість забезпечення ліжко-місць киснем у нас становить близько 39%. Цей показник впав через те, що ми розгорнули додаткові ліжко-місця (для хворих на коронавірус – ред.)», - зазначила Кобельська.

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За її словами, стан забезпечення кисню у лікарнях є різним. Так, від 50% до 80% киснем забезпечені ліжко-місця у 8 лікарнях. В межах 40%-50% киснем забезпечені ліжко-місця у 10 медзакладах і в межах 10%-30% - ліжко-місця в 6 лікарнях.

Кобельська зазначила, що на Прикарпатті протягом останніх двох місяців підвести кисень вдалось до 500 ліжко-місць у медзакладах, і це удвічі більше, ніж було досі.

«До кінця листопада плануємо киснем забезпечити 407 ліжок, до кінця грудня – 840. В тому числі й за рахунок придбання кисневих концентраторів», - додала в.о. директора Департаменту охорони здоров’я.

Серед найбільших проблем в ОДА називають можливість придбання кисневого обладнання: ємностей для рідкого кисню, кисневих генераторів та концентраторів. Втім, до середини грудня лікарні області обіцяють обладнати 216 системами кисневих концентраторів.

Раніше на забезпечення кисневої терапії в лікарнях Прикарпаття з обласного бюджету скерували 1 млн грн, ще 18 млн грн - з державного бюджету.

Наразі в Івано-Франківській області для хворих на коронавірус розгорнуті 2 777 ліжко-місць. На черзі ще 360 ліжко-місць у 4-х лікарнях.

Станом на 23 листопада, в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 32 296 випадках. В Україні цей показник сягає 635 689 випадків, з них 10 945 – за минулу добу.