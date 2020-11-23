Через коронавірус на карантин закриті вісім столичних шкіл та чотири дитсадки
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"На дистанційному навчанні загалом 1016 класів у 272 школах нашого міста. Всього хворих на коронавірус школярів у Києві 1166. Також хворіють більш ніж 790 педагогів", - заявив Кличко.
Він повідомив, що у дитячих садочках, через виявлені випадки коронавірусу, тимчасово закриті 176 груп у 135 садках. Повністю зачинені на карантин чотири дитсадки.
Кличко додав, що наповненість дітей у садках сьогодні складає понад 46%.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10 945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 осіб.
У Києві на сьогодні вже 60 218 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу коронавірус діагностовано у 1 212 осіб.