Через коронавірус на карантин закриті вісім столичних шкіл та чотири дитсадки

На сьогодні в Києві закриті на карантин 8 шкіл та 4 дитячі садки.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"На дистанційному навчанні загалом 1016 класів у 272 школах нашого міста. Всього хворих на коронавірус школярів у Києві 1166. Також хворіють більш ніж 790 педагогів", - заявив Кличко.

Він повідомив, що у дитячих садочках, через виявлені випадки коронавірусу, тимчасово закриті 176 груп у 135 садках. Повністю зачинені на карантин чотири дитсадки.

Кличко додав, що наповненість дітей у садках сьогодні складає понад 46%.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10 945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 осіб.

У Києві на сьогодні вже 60 218 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу коронавірус діагностовано у 1 212 осіб.