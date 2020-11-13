Університет Шевченка продовжить дистанційне навчання до кінця семестру

Київський національний університет ім. Т. Шевченка подовжив навчання у дистанційному форматі до 31 грудня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Центрі комунікацій КНУ.

"В Університеті продовжено навчання з використанням дистанційних технологій до 31 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ректор своїм розпорядженням зобов’язав деканів факультетів, директорів інститутів, коледжів, ліцею продовжити з 15 листопада 2020 року до 31 грудня 2020 року провадження освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, у тому числі заходи підсумкової атестації та семестрового контролю.

Як повідомляв Укрінформ 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення відмовитися від адаптивного карантину та встановити на території всієї країни обмеження "помаранчевого рівня", також з 14-15 листопада по 30 листопада вводиться карантин вихідного дня.

Станом на 13 листопада в Україні лабораторно підтверджено 11 787 нових випадків захворювання на COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 512 652 особи; одужали 233 849 осіб; летальних випадків – 9 317; проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.