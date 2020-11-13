Освіта на карантині: МОН радить вишам перейти на «змішану форму»

Міністерство освіти та науки рекомендує закладам вищої та фахової передвищої освіти проводити з 16 листопада навчання за змішаною формою.

Як передає Укрінформ, з посиланням на пресслужба Міністерства освіти та науки, про це йдеться в листі МОН керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти.

"Із 16 листопада 2020 року навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти рекомендується проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі освіти", - йдеться у повідомленні.

Також в МОН зазначили, що керівникам закладів освіти варто враховувати зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», якими забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами більш ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

В той же час в МОН наголосили, що діяльність університетів та закладів фахової передвищої освіти, відповідно до законодавства, організовано на принципах автономії та самоврядування.

"Зважаючи на це, ухвалення рішення щодо організації освітнього процесу під час дії карантинних обмежень, в тому числі про запровадження режиму дистанційного навчання, належить до компетенції колегіального органу управління закладу вищої та фахової передвищої освіти", - повідомили в МОН.

Як повідомляв Укрінформ 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення відмовитися від адаптивного карантину та встановити на території всієї країни обмеження "помаранчевого рівня", також з 14-15 листопада по 30 листопада вводиться карантин вихідного дня.

Станом на 13 листопада в Україні за останню добу лабораторно підтверджено 11 787 нових випадків захворювання на COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 512 652 особи; одужало – 233 849 осіб; летальних випадків – 9 317; проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.