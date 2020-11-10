Шкарлет назвав фейком відмову від 12-річної шкільної освіти

Т. в. о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет наголосив, що потрібно напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта стала зручною та ефективною для дітей, педагогів, батьків.

Про це він написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Відмова від 12-річної шкільної освіти – це абсолютний фейк. Дискусія, яка не перший рік триває в освітній спільноті з приводу термінів початку та завершення шкільного навчання, у жодному разі не передбачає повернення десятирічки», - повідомив він.

Шкарлет зазначив, що йому абсолютно зрозуміло, чому саме 12-річна система - це загальноєвропейська тенденція.

«Наприклад, у Німеччині, в деяких федеральних землях, дитина не зможе вступити до магістратури, якщо в неї попередньо немає 15,5 років навчання: 12 років школи і 3,5 роки бакалаврату», - навів приклад він.

Урядовець зазначив, що оскільки він періодично змушений спростовувати різноманітні інформаційні «вкиди» про зміну тривалості загальної середньої освіти, то він вкотре переконується у необхідності більш активної комунікації із суспільством щодо цього питання.

Водночас він повідомив, що передусім потрібно вести діалог із батьками, які, на відміну від освітян, все ще мають більше запитань, ніж відповідей про 12-річну школу.

«Наприклад, перебуваючи у відрядженнях в регіонах та спілкуючись з батьками школярів, неодноразово чув обурення з приводу того, що діти будуть закінчувати школу у 18-19 років. Але є інші, не менш вагомі аргументи на користь 12-річної школи», - поінформував очільник МОН, зазначивши, що це питання було й залишається відкритим для фахової дискусії.

Він наголосив, що потрібно напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта діяла, стала зручною та ефективною для дітей, педагогів, батьків.

«У деяких країнах ЄС навчання розпочинають із 5 років і закінчують у 17. Звучала така пропозиція і на сьогоднішній нараді в МОН із керівниками облуправлінь. Це варто обдумати, враховуючи стандарти Нової української школи, та обговорити на педрадах, в інститутах підвищення кваліфікації, з батьками. МОН розглядає всі пропозиції «за» і «проти», - уточнив він.

Шкарлет підкреслив, що дискусія є відкритою, і допоки не будуть напрацьовані оптимальні варіанти, жодних рішень МОН не ухвалюватиме.