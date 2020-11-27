На Київщині - 990 випадків коронавірусу за добу, померли 14 хворих

У Київській області за добу підтверджено 990 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

«В Київській області за даними обласного лабораторного центру 27 листопада ... офіційно підтверджено вже 35231 випадок захворювання на коронавірус. В тому числі у 2060 дітей та у 2760 медичних працівників. За добу підтверджено 990 нових випадків коронавірусної хвороби», - йдеться у повідомленні.

За період епідемії із загальної кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 3226 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 32005 осіб.

Одужало всього 12082 особи, з них 945 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 237 осіб, у тому числі 6 дітей.

За період епідемії в Київській області від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 667 хворих. За добу надійшли повідомлення про 14 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 38051 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 994 повідомлення про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 37178 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 27 листопада 2020 року зареєстрували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.