В Україні за добу - 14 496 нових випадків COVID-19

В Україні станом на 3 грудня лабораторно підтверджено 772 760 випадків COVID-19, з них за добу – 14 496.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

«Другий день поспіль маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників», - поінформував глава МОЗ.

За минулу добу зафіксовано 243 летальні випадки від коронавірусу. Госпіталізовано – 1 739 осіб. Здійснено тестувань за добу – 72 678 (зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506).

За весь час пандемії в Україні померли 12 960 пацієнтів, одужали – 384 426.

Проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 13 141 випадок коронавірусної хвороби.