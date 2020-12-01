На медичну сферу наступного року необхідно 296 мільярдів - Степанов

На медичну сферу наступного року необхідно 296 млрд гривень.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Від фінансування медицини залежить те, як ми житимемо в наступному році. Бюджетний процес вийшов на фінішну пряму, і на завершення цього процесу я сподіваюся на усвідомлення, відповідальність, інколи совість наших народних депутатів... Ми розрахували, що нам потрібно 296 млрд гривень. Це та сума, яка нам потрібна, щоб нас дійсно якісно лікували” - сказав Степанов.

За словами міністра, в цій сумі передбачені і збільшені зарплати лікарям - мінімум 23 тис. гривень, середньому медперсоналу — 17 тис. гривень, молодшому медперсоналу — 12 тис. гривень. Також враховані вартість ліків, лікарських засобів, які мають бути в лікарні, вартість лікування конкретних захворювань. Окрім цього, в цій сумі враховані кошти в розмірі 15,1 млрд гривень на закупівлю вакцини від COVID-19

Степанов нагадав, що замість запропонованої МОЗ суми на наступний рік у 269 млрд гривень уряд затвердив у проєкті бюджету на 2021 рік на медичну сферу 159 млрд.

Як повідомляв Укрінформ, за розрахунками МОЗ, НСЗУ на Програму медичних гарантій в 2021 році необхідно 225 млрд гривень. Уряд передбачив у проєкті бюджету 123 млрд. У НСЗУ вже заявили, що у разі ухвалення бюджету ПМГ на цьому рівні вже в другому кварталі 2021 року не вистачить коштів на оплату лікування хворих на COVID-19, також доведеться відмовитися від доплат лікарям за роботу з ковід-пацієнтами, від запровадження індикаторів якості для первинної та екстреної меддопомоги, зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам, тощо.