На медичну сферу наступного року необхідно 296 мільярдів - Степанов

На медичну сферу наступного року необхідно 296 мільярдів - Степанов

Укрінформ
На медичну сферу наступного року необхідно 296 млрд гривень.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“Від фінансування медицини залежить те, як ми житимемо в наступному році. Бюджетний процес вийшов на фінішну пряму, і на завершення цього процесу я сподіваюся на усвідомлення, відповідальність, інколи совість наших народних депутатів... Ми розрахували, що нам потрібно 296 млрд гривень. Це та сума, яка нам потрібна, щоб нас дійсно якісно лікували” - сказав Степанов.

За словами міністра, в цій сумі передбачені і збільшені зарплати лікарям - мінімум 23 тис. гривень, середньому медперсоналу — 17 тис. гривень, молодшому медперсоналу — 12 тис. гривень. Також враховані вартість ліків, лікарських засобів, які мають бути в лікарні, вартість лікування конкретних захворювань. Окрім цього, в цій сумі враховані кошти в розмірі 15,1 млрд гривень на закупівлю вакцини від COVID-19

Степанов нагадав, що замість запропонованої МОЗ суми на наступний рік у 269 млрд гривень уряд затвердив у проєкті бюджету на 2021 рік на медичну сферу 159 млрд.

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Як повідомляв Укрінформ, за розрахунками МОЗ, НСЗУ на Програму медичних гарантій в 2021 році необхідно 225 млрд гривень. Уряд передбачив у проєкті бюджету 123 млрд. У НСЗУ вже заявили, що у разі ухвалення бюджету ПМГ на цьому рівні вже в другому кварталі 2021 року не вистачить коштів на оплату лікування хворих на COVID-19, також доведеться відмовитися від доплат лікарям за роботу з ковід-пацієнтами, від запровадження індикаторів якості для первинної та екстреної меддопомоги, зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам, тощо.

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