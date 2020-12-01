Степанов спрогнозував відтік лікарів за кордон, якщо їм не підвищать зарплати

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спрогнозував відтік медпрацівників за кордон у тому разі, якщо зарплати медикам наступного року не будуть підвищені.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив ефірі програми "Свобода слова на ICTV.

“Якщо ми не піднімемо заробітну плату нашим медичним працівникам, вони, особливо після COVID-19, стали магнітом для всіх європейських країн. COVID-19 всім країнам? медичним системам поставив двійку. Вся ця концепція, що нам не треба така кількість лікарів, рухнула, і зараз наші медичні працівники почнуть виїжджати, і почнуть зі спеціальності, яку вже вивчили всі в нашій країні — реаніматолог-анестезіолог. Їх 7,5 тисяч. Вони довели, що вони дуже фахові спеціалісти. І це показники, на які зараз орієнтуються європейські країни, — рівень смертності в нашій країні. Саме тому я не погодився з цим бюджетом, я не підтримав його на засіданні уряду”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що в пропозиціях, які МОЗ подавало до проєкту бюджету на 2021 рік, була закладена заробітна плата лікаря на рівні 23 тисячі грн., медичної сестри - 17 тисяч грн, санітарки - 12 тисяч грн. Також в бюджетному запиті МОЗ були враховані всі лікарські засоби, медичні вироби для надання медичної допомоги.

"Зараз не питання якихось шикарних речей, нам потрібно банально вижити. Ми побачили всі в якому стані знаходиться наша медицина", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, як повідомляв Укрінформ, за розрахунками Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я на Програму медичних гарантій (ПМГ) у 2021 році необхідно 225 млрд грн. В національній службі здоров'я наголосили, що на лікування хворих з COVID-19 при такому фінансуванні передбачено 14,5 млрд грн.

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В НСЗУ наголосили, що зважаючи на динаміку захворюваності та зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі доведеться в десять разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з COVID-19. Окрім цього доведеться відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами.

Також в Нацслужбі наголошують, що бюджет у 123 млрд грн не дозволить НСЗУ запровадити доплати за досягнення індикаторів якості для первинної та екстреної допомоги. Також НСЗУ доведеться зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку, які держава оплатить пацієнтам. А онкологічні захворювання — серед лідерів в причинах смертності в Україні.

Втім в проєкті бюджету, який Кабінет міністрів ухвалив 27 листопада, видатки на ПМГ закладені на рівні 123 млрд грн.