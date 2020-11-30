Степанов обіцяє навідуватись без попередження до лікарень у регіонах

Керівництво Міністерства охорони здоров’я планує відвідувати лікарні в регіонах без попередження, аби ознайомитися з ситуацією на місцях.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, коментуючи вчорашнє відвідання лікарень у Житомирі, передає кореспондент Укрінформу.

“Такі незаплановані візити без попередження ми, я і мої заступники, будемо робити на постійній основі у різних областях - міських, районних, обласних лікарнях”, - сказав Степанов.

За словами міністра, в неділю, 29 листопада, він та його заступники Віктор Ляшко й Ірина Микичак без попередження відвідали деякі лікарні в Житомирській, Черкаській та Київській областях "задля кращого розуміння стану речей".

Степанов зазначив, що в кожній лікарні ситуація відрізняється залежно від дій власника, керівництва медзакладу щодо забезпечення необхідних умов для лікування хворих на COVID-19. Зокрема, він звернув увагу на статистичні дані щодо COVID-19, які лікарні подають і відповідно до яких формується статистика на рівні МОЗ. Наприклад, в обласній лікарні Житомира за заявленою статистикою 117 вільних ліжок з киснем, а реальності частина з них зайнята хворими з іншими діагнозами, які потребують кисневої терапії.

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“Замість 177 це було 66 вільних ліжок. Вільні ліжка є, але це спотворює статистику”, - зауважив міністр.

За його словами, результати цих перевірок будуть проаналізовані, і, можливо, в деяких випадках МОЗ проситиме місцеву владу прийняти кадрові рішення.

“Не виключаю, що будемо, в свою чергу, звертатися по деяких керівниках медзакладів до власників лікарень про їх звільнення. Якби ці лікарні підпорядковувалися МОЗ і у нас були повноваження, деяких керівників я, мабуть, звільнив би вже сьогодні зранку”, - наголосив глава МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час відвідання медзакладів Житомира 29 листопада виявив, що в обласній лікарні неадекватно відображена статистика щодо кисневих точок, а також ліжок у відділеннях, що не відведені під лікування COVID-19. Окрім того, він відзначив, що лікарі не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю.