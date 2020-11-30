На Житомирщині перевірять лікарню, яку розкритикував Степанов
Про це на брифінгу розповіла заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.
«Деякі питання у міністра були по лікарні ім. О. Гербачевського. Нами уже ініційована перевірка. Ми хочемо перевірити, наскільки адекватна статистика по кисневим точкам, а також зрозуміти, чи має місце такий випадок, що за наявності засобів індивідуального захисту в лікарів немає до них доступу», - зауважила Остапченко.
За її словами, ОДА повідомить про результати перевірок після вивчення ситуації в лікарні.
Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час відвідин медзакладів Житомира виявив, що в обласній лікарні неадекватно відображена статистика щодо кисневих точок, а також ліжок у відділеннях, що не відведені під лікування COVID-19. Окрім того, він відзначив, що лікарі не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю.
На Житомирщині підтверджено 29 911 випадків COVID-19, 18 752 осіб одужали, 497 померли.
Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.
В Україні станом на 30 листопада лабораторно підтвердили 732 625 випадків COVID-19, із них за добу – 9 946.