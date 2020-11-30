На Житомирщині перевірять лікарню, яку розкритикував Степанов

Житомирська обласна держадміністрація ініціювала перевірки в обласній клінічній лікарні ім. О. Гербачевського, яку напередодні відвідав міністр охорони здоров’я Максим Степанов та зробив зауваження щодо кількості кисневих точок та забезпечення лікарів засобами захисту.

Про це на брифінгу розповіла заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Деякі питання у міністра були по лікарні ім. О. Гербачевського. Нами уже ініційована перевірка. Ми хочемо перевірити, наскільки адекватна статистика по кисневим точкам, а також зрозуміти, чи має місце такий випадок, що за наявності засобів індивідуального захисту в лікарів немає до них доступу», - зауважила Остапченко.

За її словами, ОДА повідомить про результати перевірок після вивчення ситуації в лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час відвідин медзакладів Житомира виявив, що в обласній лікарні неадекватно відображена статистика щодо кисневих точок, а також ліжок у відділеннях, що не відведені під лікування COVID-19. Окрім того, він відзначив, що лікарі не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю.

На Житомирщині підтверджено 29 911 випадків COVID-19, 18 752 осіб одужали, 497 померли.

Наразі вся територія області віднесена до червоної зони епіднебезпеки.

В Україні станом на 30 листопада лабораторно підтвердили 732 625 випадків COVID-19, із них за добу – 9 946.