Рада запросить Степанова на годину запитань до уряду

Рада запросить Степанова на годину запитань до уряду

Укрінформ
Верховна Рада запросить міністра охорони здоров'я Максима Степанова виступити на годині запитань до уряду в п'ятницю, 4 грудня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради 30 листопада.

"Я почув, в принципі, щодо години запитань до уряду єдину позицію щодо міністра Степанова. Я так розумію, що інші теж не будуть заперечувати. Тому на годину запитань до уряду запрошуємо міністра охорони здоров'я", - зазначив Разумков.

Читайте також: Разумков пояснив, чому Рада не встигне взятися за бюджет цього тижня

Спікер уточнив, що Максим Степанов уже повернувся до виконання своїх обов'язків після перенесеного COVID-19.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-