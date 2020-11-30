Разумков пояснив, чому Рада не встигне взятися за бюджет цього тижня

Верховна Рада не встигне розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік на поточному пленарному тижні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради 30 листопада.

"Бюджет, на жаль, до нас надійшов з серйозною затримкою... Він надійшов лише в минулу п'ятницю. Хоча повинен був бути у Верховній Раді набагато раніше, фактично, на тиждень раніше. Згідно діючого законодавства і здорового глузду, народні депутати повинні будуть ознайомитися з цим документом, детально його вивчити для того, щоб визначитися в своїх позиціях щодо його підтримки або внесення зауважень. На цьому тижні фізично ми його розглянути не встигаємо", - наголосив спікер.

Разумков зауважив, що згідно з законом, на ознайомлення нардепів із проєктом бюджету відводится десять днів, і зробити це швидше також не вийде, "тому що це час, це великий важливий документ, по якому наша держава наступного року буде існувати в фінансовому плані, і на це треба виділити достатній ресурс часу".

"Тому ми його будемо розглядати або на наступному пленарному тижні, або, якщо ми будемо бачити можливість, то на наступному непленарному тижні ми можемо його розглянути на позачерговому засіданні, якщо будемо бачити таку підтримку і можливість його прийняття у Верховній Раді України", - сказав він.

Голова ВР додав, що станом на сьогодні всі фракції взяли тайм-аут для того, щоб детально вивчити цей документ

Як повідомляв Укрінформ, за результатами наради лідерів фракцій з керівництвом Верховної Ради, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ймовірно, проєкт держбюджету-2021 Рада розгляне в другому читанні на позачерговому засіданні наступного тижня за ініціативою 150 народних депутатів.

27 листопада законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання надійшов до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання та направив його до Верховної Ради.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік. Проєктом бюджету, схваленим у першому читанні, передбачалося зростання ВВП на 4,6%, споживчу інфляцію на рівні 7,3%, співвідношення державного боргу до ВВП на рівні 64,6%. Дефіцит на рівні 6% ВВП чи 270,4 млрд грн. Середньорічний курс, за яким розраховується держбюджет-2021, становить 29,1 грн/дол.

Під час позачергового засідання уряду 26 листопада Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, презентуючи до другого читання у Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2021 рік, сказав, що дефіцит держбюджету в затвердженому до другого читання Кабінетом Міністрів законопроєкті про Державний бюджет на 2021 рік знижено з 6% до 5,3%.