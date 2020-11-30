Бюджет-2021 вирішили розглядати у Раді наступного тижня - Арахамія

Верховна Рада планує розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік на позачерговому засіданні наступного тижня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після наради голів фракцій з керівництвом Верховної Ради.

"Бюджет вирішили розглядати наступного тижня. Я думаю, що він буде прийнятий у другому читанні без таких суттєвих проблем", - сказав Арахамія.

Уточнюючи, політик сказав, що це, імовірно, буде позачергове засідання за ініціативою 150 народних депутатів.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання надійшов до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання та направив його до Верховної Ради.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік. Проєктом бюджету, схваленим у першому читанні, передбачалося зростання ВВП на 4,6%, споживчу інфляцію на рівні 7,3%, співвідношення державного боргу до ВВП на рівні 64,6%. Дефіцит на рівні 6% ВВП чи 270,4 млрд грн. Середньорічний курс, за яким розраховується держбюджет-2021, становить 29,1 грн/дол.

Під час позачергового засідання уряду 26 листопада Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, презентуючи до другого читання у Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2021 рік, сказав, що дефіцит держбюджету в затвердженому до другого читання Кабінетом Міністрів законопроєкті про Державний бюджет на 2021 рік знижено з 6% до 5,3%.