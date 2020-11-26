Дефіцит бюджету на наступний рік знизили з 6% до 5,3% - Шмигаль

Дефіцит державного бюджету у затвердженому до другого читання Кабінетом Міністрів законопроєкті про Державний бюджет на 2021 рік знижено з 6% до 5,3%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час позачергового засідання уряду, презентуючи до другого читання у Верховній Раді проєкт Державного бюджету на 2021 рік, сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Знайдено можливість зменшити дефіцит бюджету по відношенню до ВВП з 6% до 5,3%. Через коронакризу дефіцит у цьому бюджеті становить 7,5%, тобто на 2021 рік маємо збалансований показник, який допоможе не збільшувати податки для бізнесу та покращити фінансування соціальної сфери і медицини", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що такий бюджет є збалансований та реалістичний.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 26 листопада заявило про успішне завершення переговорів з МВФ про основні параметри проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік. Проєктом бюджету, схваленим у першому читанні, передбачалося зростання ВВП на 4,6%, споживчу інфляцію на рівні 7,3%, співвідношення державного боргу до ВВП на рівні 64,6%. Дефіцит на рівні 6% ВВП чи 270,4 млрд грн.

Середньорічний курс, за яким розраховується держбюджет-2021, становить 29,1 грн/дол.