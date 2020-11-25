Шмигаль: Розрив у зарплаті між чоловіками та жінками – до 25%

В Україні досі є проблема, пов'язана із дискримінаційним ставленням до жінок з боку роботодавців, а це призводить до того, що розрив у зарплаті між чоловіками та жінками становить до 25%.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час виступу на IV Українському Жіночому Конгресі «Від можливостей до реальних змін», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо рівність прав та обов'язків чоловіків та жінок юридично є однаковими, то рівність можливостей все ще потребує серйозної роботи. На жаль, у нашому суспільстві все ще дискримінаційне ставлення роботодавців до працівників-жінок. Міністерство соціальної політики зазначає, що тільки у питанні заробітної плати це призводить до розриву у розмірі до 25%. Чверть зарплати жінки недоотримують через упередженість, через чоловічі та жіночі професії, через декрет, через вік, зовнішність та навіть характер. А що в результаті? Це заважає усім українцям ставати більш заможними та більш успішними», - сказав Шмигаль.

На його переконання, 2020 рік став визначальним у забезпеченні рівного права чоловіків та жінок або жінок та чоловіків у публічній політиці. Для досягнення балансу рівності у рамках виборчого процесу у виборчому кодексі України була запроваджена найкраща світова практика і це вже дало результати - вперше на місцевих виборах партії повинні були дотримуватися квоти.

"В кожному списку мало бути не менше 40% представників однієї статі та результат не змусив себе чекати. Перше за все, десятки жінок вирішили спробувати себе у політиці, відкинули стереотипи та проявили себе", - додав глава уряду.

Він навів дані громадських активістів, що найбільше жінок було обрано у маленьких громадах, маленьких містах із кількістю виборців до 10 тисяч. Це майже 42%, у районних радах -33,7% обраних депутатів є жінками, у радах громад із кількістю виборців у понад 10 тисяч - майже 33%, в облрадах – 28%.

"Радий, що цей процес розпочинається саме із громад, це і є та суспільна трансформація", - наголосив Прем'єр.

Шмигаль упевнений, що у поєднанні із реформою децентралізації це дасть новий поштовх для сталого розвитку регіонів.