На місцевих виборах обрали 64% чоловіків і майже 36% жінок - ОПОРА

Серед усіх обраних в Україні на місцевих виборах кандидатів 64,1% є чоловіками, а 35,9% – жінками.

Про це йдеться у попередньому аналізі місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, проведеного Громадянською мережею ОПОРА, який презентувала на пресконференції в Укрінформі голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська.

"Серед усіх обраних на місцевих виборах кандидатів 64,1% є чоловіками, а 35,9% мандатів отримали жінки. Це при тому, що під час висування і балотування чоловіків було 55,5%, а жінок - 44,2%. Ця статистика демонструє, що з одного боку гендерна квота в процесі висування була забезпечена, але вже на етапі голосування вона дещо зменшилася - до 35,9%", - розповіла Айвазовська.

При цьому, згідно зі звітом ОПОРИ, в обласних радах майже 28,2% обраних депутатів є жінками, в районних – 33,7%, у радах громад з кількістю виборців понад 10 тисяч – 32,8%, у громадах із кількістю виборців до 10 тисяч – 41,6%.

Проте найнижчий відсоток жінок серед обраних міських, селищних та сільських голів – 16,8%. Однак, за даними ОПОРИ, кандидаток-жінок на дану посаду теж було значно менше, ніж кандидатів-чоловіків.

Айвазовська також поінформувала, що в розрізі політичних партій найбільше жінок на місцевих виборах пройшли за списками партії “Наш край” – 40,3% та “Слуги народу” – 39,1%. Найменша кількість жінок була обрана за списками ВО “Свобода” – 26%.

ОПОРА проаналізувала 39 813 осіб, які були обрані депутатами місцевих рад або головами громад. При цьому на сайті ЦВК досі відсутня інформація про майже 4 000 обраних депутатів. Це могло вплинути на точність статистичних даних, що представлені у звіті.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.