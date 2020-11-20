Найбільше мандатів у радах усіх рівнів і посад мерів здобули самовисуванці - ОПОРА

Найбільшу кількість мандатів у радах усіх рівнів і посад міських голів здобули самовисуванці – 18,1%.

Про це йдеться у попередньому аналізі місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, проведеного Громадянською мережею ОПОРА, який презентувала на пресконференції в Укрінформі голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська.

"Загалом найбільшу кількість мандатів у радах усіх рівнів, а також посад міських голів здобули самовисуванці – 18,1%, партії “Слуга народу” – 14,6%, ВО “Батьківщина” – 10,2%, “За майбутнє” – 9,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 9,4%, “Європейська солідарність” – 8,7%, “Наш край” – 4,2%, ВО “Свобода” – 2,2%, “Українська стратегія Гройсмана” – 1,5% та “Пропозиція” – 1,4%", - йдеться у звіті ОПОРИ.

За інформацією Айвазовської, в обласних радах найбільшу кількість мандатів здобули: “Слуга народу” – 17,6% від усіх, “Європейська солідарність” – 14%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,1%, ВО “Батьківщина” – 11,1% та “За майбутнє” – 10,6%. Загалом на ці 5 партій припадає 65,4% усіх обраних депутатів до цих рад.

У районних радах найбільшу кількість мандатів здобули: "Опозиційна платформа – За життя" – 16,7% “Слуга народу” – 16,5%, “Європейська солідарність” – 13,2%, ВО “Батьківщина” – 9,5% та “За майбутнє” – 9,1%. Загалом на ці 5 партій припадає 65% усіх обраних депутатів до цих рад.

У територіальних громадах з кількістю виборців понад 10 тисяч, за даними ОПОРИ, найбільшу кількість місць здобули: “Слуга народу” – 15,4%, “Європейська солідарність” – 12,8%, “Опозиційна платформа – За життя” – 12,4%, ВО “Батьківщина” – 10,3% та “За майбутнє” – 9,2%. Загалом на ці 5 партій припадає 60,1% обраних депутатів.

"Тобто, статистика засвідчує, що рівень обласних рад, районних і місцевих рад від 10 тисяч виборців мають різну політичну палітру і переможців", - наголосила Айвазовська.

У звіті ОПОРИ також відзначається, що серед обраних міських, селищних та сільських голів переважна більшість осіб теж балотувались як самовисуванці – 46,8%, “Слугу народу” представляють 15,9% обраних керівників громад, “За майбутнє” – 6,4%, ВО “Батьківщина” – 4,8%, та "Опозиційну платформу – За життя” – 3,7%.

Айвазовська зауважила, що, готуючи попередній звіт про вибори, Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала 39 813 осіб, які були обрані депутатами місцевих рад або головами громад. При цьому на сайті ЦВК досі відсутня інформація про майже 4 000 обраних депутатів. Це могло вплинути на точність статистичних даних, що представлені у звіті, зауважила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.