Другий тур місцевих виборів пройшов на належному рівні - ОПОРА

Другий тур місцевих виборів, який відбувся 15 листопада у семи містах України, пройшов на належному рівні, без кричущих порушень.

Про це розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі.

"Загалом відзначаємо, що день голосування пройшов організаційно на належному рівні. Не виникало кричущих порушень, які б могли вплинути на кінцевий результат виборів. Порушення, які фіксувалися, мали ознаки досить типових, і їх чисельність та відсоток дільниць, де зафіксовані ці порушення, мало відрізняється від загальних виборів, які були проведені і 25 жовтня цього року, і на місцевих виборах у 2015 році", - сказала Айвазовська.

Вона розповіла, що явка виборців під час повторного голосування становила 24%, і процес підрахунку голосів на виборчих дільницях був досить стиснутий у часі.

Айвазовська зазначила, що спостерігачі ОПОРИ працювали на 133 дільничних виборчих комісіях і досліджували весь процес виборів. На даний час представники ОПОРИ продовжують працювати на рівні ТВК на етапі прийому документів від ДВК і в перспективі працюватимуть під час оголошення кінцевих результатів виборів.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 15 листопада, повторне голосування на виборах міського голови відбулося у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.