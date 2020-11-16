На виборах у Сумах перемагає чинний мер - паралельний підрахунок

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне із посиланням на пресслужби штабів кандидатів.

За інформацією штабу Лисенка, він перемагає з результатом у 61,12 % голосів виборців. Його конкурент Вадим Акпєров набрав 38,8% голосів.

За попередніми результатами паралельного підрахунку голосів, який проводив штаб Акпєрова, Лисенко набрав 63% голосів, Акпєров - 37%. Підрахунок ще триває, повідомили в штабі Акпєрова.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада повторне голосування проходило на виборах міських голів Херсона, Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум та Камʼянця-Подільського.

За даними Центральної виборчої комісії, середня явка на виборах міських голів становила 24%, у Сумах - 19,02%.