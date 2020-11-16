На виборах мера Луцька перемагає Ігор Поліщук - ЗМІ

Про це повідомляє ВолиньPost, передає Укрінформ.

"За підрахунками голосування на усіх 109 дільницях результати претендентів на крісло мера у другому турі такі: Ігор Поліщук (партія «За Майбутнє») – 24 351 голос, Богдан Шиба (самовисування) – 19 021 голос. Різниця між кандидатами – 5 330 голосів", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що ТВК завершила приймати протоколи приблизно о 3 годині ночі 16 листопада. Протоколи приймали по черзі та оголошували результати кандидатів на кожній із дільниць. Сумарну ж кількість голосів підрахували журналісти.

Голова Луцької міської ТВК Марія Парфенюк під час засідання оголосила, що, за попередніми результатами, Ігор Поліщук набрав 54,6% голосів виборців, а Богдан Шиба – 45,4%.

Луцька міська ТВК опрацьовуватиме результати протоколів та через декілька днів оголосить офіційні результати виборів.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада, повторне голосування проходило на виборах міських голів Херсона, Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, та Камʼянця-Подільського.

За даними Центральної виборчої комісії, середня явка на виборах міських голів становила 24%, у Луцьку - 25,96%.