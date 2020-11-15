ЦВК: Явка у другому турі місцевих виборів - 24%

Відповідно до оперативної інформації ЦВК, станом на 20:00 середня явка на виборах міських голів становила 24%

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центрвиборчком.

«За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 24 %», - йдеться у повідомленні.

У ЦВК нагадують, що ці відомості не мають офіційний характер, оскільки відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року №404 вони надходять до Комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які своєю чергою отримують цю інформацію від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв’язку, зокрема телефоном, або електронною поштою.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада, повторне голосування проходило на виборах міських голів Херсона, Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, та Камʼянця-Подільського.