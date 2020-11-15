ЦВК розповіла про перебіг другого туру виборів - надзвичайних подій немає

В Україні повторне голосування на виборах міських голів розпочалося вчасно та триває у штатному режимі.

Про це Укрінформу повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату Центральної виборчої комісії.

«932 виборчі дільниці з виборів міського голови у 7 регіонах відкрилися вчасно, о 8:00. Надзвичайних подій не зафіксовано», - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що члени дільничних виборчих комісій контролюють дотримання виборцями та іншими учасниками виборчого процесу заходів безпеки.

На дільницях організовані протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби. При вході здійснюється температурний скринінг, а для виборців з ознаками захворювання передбачені окремі кабіни для таємного голосування. У приміщеннях, де відбувається голосування, нанесена відповідна розмітка. Всі дільниці забезпечені необхідною кількістю дезінфікуючих засобів запевнили в ЦВК.

Згідно з повідомленням, члени Центральної виборчої комісії у межах своїх повноважень контролюють процес повторного голосування з місцевих виборів у регіонах, в яких вони визначені відповідальними.

Як повідомлялося, 15 листопада повторне голосування з виборів міського голови відбувається в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Також проходить повторне голосування з виборів депутатів 53 місцевої ради: 1 міської, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 17 регіонах.

Місцеві вибори організовують та проводять відповідні територіальні виборчі комісії. Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови мають бути встановлені територіальними виборчими комісіями не пізніш як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.