Місцеві вибори: спостерігачі фіксують перші порушення
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОПОРИ на своєму сайті.
Відтак, на Київщині спостерігачі ОПОРИ зафіксували порушення на виборчій дільниці № 320772 в місті Українка - комісія завчасно розпочала перше засідання. На дільниці №320767 в Українці одна з членів ДВК наперед заповнювала контрольні талони на виборчих бюлетенях. На цій же дільниці було зафіксовано, як секретар комісії почала заповнювати протокол про підрахунок голосів, не очікуючи завершення голосування.
На Волині на виборчій дільниці №070296, що у селі Жидичин Луцької громади, один член комісії перевіряв документи та видавав бюлетені. У Луцьку на дільницях №071044 та №071082 дільничні виборчі комісії після початку ранкових засідань не вели протоколів ранкового засідання, на дільниці №071082 за повідомленням спостерігача, не оголошували ані кількості виборців, ані кількості бюлетенів. Крім цього, на дільниці №071070 станом на 9:30 був відсутній протокол ранкового засідання, його почали складати в присутності спостерігача. Також станом на 10:00 на ДВК №071103 спеціальної дільниці у Луцькій міській клінічній лікарні відсутній протокол ранкового засідання. На дільниці №071044 один член комісії одночасно перевіряв списки виборців та видавав бюлетені, порушення було усунено після зауваження спостерігача ОПОРИ.
Згідно з повідомленням спостерігачів ОПОРИ, на виборчих дільницях Кам’янця-Подільського немає достатньої кількості стаціонарних скриньок для голосування: на дільниці №681352 (середня дільниця) наявні 3 стаціонарні скриньки для голосування, на дільниці №680547 (середня) – 2 скриньки, на дільниці №681336 (середня) – 3 скриньки. Однак відповідно до законодавства на середніх виборчих дільницях має бути щонайменше 4 стаціонарні скриньки для голосування. Зазначається, що четверту скриньку на дільниці №681336 члени комісії вирішили не використовувати через пошкодження, тож заклеїли її скотчем, перевернули і відставили вбік. Крім цього, одна з членів виборчої дільниці №681370 забороняла спостерігачам ходити по території виборчої дільниці та оголосила попередження.
Недостатню кількість кабінок та скриньок на виборчих дільницях спостерігачі ОПОРИ також зафіксували у Херсоні, так, на великій виборчій дільниці №650632 замість шести кабінок та скриньок, є лише п’ять. Така ж ситуація з кабінками на дільниці №650709. На дільниці №071066 – процедуру видачі бюлетеня виборцю здійснив 1 член комісії, порушення було усунуто після зауваження спостерігача. На виборчій дільниці №650634 виборці зайшли вдвох до кабінки. На зауваження членів комісії спочатку не реагували, але потім одна із жінок вийшла.
В Одесі на виборчій дільниці №511157 спостерігачку ОПОРИ не допускали на засідання дільничної виборчої комісії, згодом їй дозволили бути присутньою на засіданні. Також в Одесі на виборчій дільниці №511148, а на виборчій дільниці №511178 спостерігач ОПОРИ зафіксував неправомірну видачу бюлетеня: виборцю видали бюлетень за закордонним паспортом та військовим квитком. На виборчій дільниці №511247 сейф з бюлетенями відкрили до початку ранкового засідання. Як пояснили спостерігачу ОПОРИ в комісії, сейф знаходився на першому поверсі, а зала зі скриньками для голосування – на другому, тому члени комісії спочатку відкрили сейф та роздали бюлетені внизу, а після 7:15 почали опломбовувати скриньки на другому поверсі.
Також спостерігача ОПОРИ не допускали на виборчу дільницю № 590993, розташовану у місті Суми. Ситуація вирішилась тільки після усної скарги до ТВК.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 15 листопада, відбувається повторне голосування на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Камʼянець-Подільська.
Голосування на чергових місцевих виборах в Україні відбулось 25 жовтня. Повторне голосування з виборів міського голови призначено у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч, де в так званому першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.