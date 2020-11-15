Місцеві вибори: спостерігачі фіксують перші порушення

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА почали фіксувати перші порушення під час проведення другого туру місцевих виборів на виборчих дільницях Київщини, Волині, Хмельниччини та в Луцьку, Одесі, Херсоні і в Сумах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОПОРИ на своєму сайті.

Відтак, на Київщині спостерігачі ОПОРИ зафіксували порушення на виборчій дільниці № 320772 в місті Українка - комісія завчасно розпочала перше засідання. На дільниці №320767 в Українці одна з членів ДВК наперед заповнювала контрольні талони на виборчих бюлетенях. На цій же дільниці було зафіксовано, як секретар комісії почала заповнювати протокол про підрахунок голосів, не очікуючи завершення голосування.

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На Волині на виборчій дільниці №070296, що у селі Жидичин Луцької громади, один член комісії перевіряв документи та видавав бюлетені. У Луцьку на дільницях №071044 та №071082 дільничні виборчі комісії після початку ранкових засідань не вели протоколів ранкового засідання, на дільниці №071082 за повідомленням спостерігача, не оголошували ані кількості виборців, ані кількості бюлетенів. Крім цього, на дільниці №071070 станом на 9:30 був відсутній протокол ранкового засідання, його почали складати в присутності спостерігача. Також станом на 10:00 на ДВК №071103 спеціальної дільниці у Луцькій міській клінічній лікарні відсутній протокол ранкового засідання. На дільниці №071044 один член комісії одночасно перевіряв списки виборців та видавав бюлетені, порушення було усунено після зауваження спостерігача ОПОРИ.

Згідно з повідомленням спостерігачів ОПОРИ, на виборчих дільницях Кам’янця-Подільського немає достатньої кількості стаціонарних скриньок для голосування: на дільниці №681352 (середня дільниця) наявні 3 стаціонарні скриньки для голосування, на дільниці №680547 (середня) – 2 скриньки, на дільниці №681336 (середня) – 3 скриньки. Однак відповідно до законодавства на середніх виборчих дільницях має бути щонайменше 4 стаціонарні скриньки для голосування. Зазначається, що четверту скриньку на дільниці №681336 члени комісії вирішили не використовувати через пошкодження, тож заклеїли її скотчем, перевернули і відставили вбік. Крім цього, одна з членів виборчої дільниці №681370 забороняла спостерігачам ходити по території виборчої дільниці та оголосила попередження.

Недостатню кількість кабінок та скриньок на виборчих дільницях спостерігачі ОПОРИ також зафіксували у Херсоні, так, на великій виборчій дільниці №650632 замість шести кабінок та скриньок, є лише п’ять. Така ж ситуація з кабінками на дільниці №650709. На дільниці №071066 – процедуру видачі бюлетеня виборцю здійснив 1 член комісії, порушення було усунуто після зауваження спостерігача. На виборчій дільниці №650634 виборці зайшли вдвох до кабінки. На зауваження членів комісії спочатку не реагували, але потім одна із жінок вийшла.

В Одесі на виборчій дільниці №511157 спостерігачку ОПОРИ не допускали на засідання дільничної виборчої комісії, згодом їй дозволили бути присутньою на засіданні. Також в Одесі на виборчій дільниці №511148, а на виборчій дільниці №511178 спостерігач ОПОРИ зафіксував неправомірну видачу бюлетеня: виборцю видали бюлетень за закордонним паспортом та військовим квитком. На виборчій дільниці №511247 сейф з бюлетенями відкрили до початку ранкового засідання. Як пояснили спостерігачу ОПОРИ в комісії, сейф знаходився на першому поверсі, а зала зі скриньками для голосування – на другому, тому члени комісії спочатку відкрили сейф та роздали бюлетені внизу, а після 7:15 почали опломбовувати скриньки на другому поверсі.

Також спостерігача ОПОРИ не допускали на виборчу дільницю № 590993, розташовану у місті Суми. Ситуація вирішилась тільки після усної скарги до ТВК.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 15 листопада, відбувається повторне голосування на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Камʼянець-Подільська.

Голосування на чергових місцевих виборах в Україні відбулось 25 жовтня. Повторне голосування з виборів міського голови призначено у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч, де в так званому першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.