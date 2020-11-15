Кандидат у мери Херсона обіцяє 30 тисяч винагороди за інформацію про «каруселі» - КВУ

У Херсоні, де триває другий тур виборів міського голови, спостерігачі констатують нижчу, ніж під час першого туру, явку виборців.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив голова облорганізації КВУ Дементій Білий.

«Виборців, якщо порівняти з першим туром, на цей час набагато менше. Наші спостерігачі, кажуть, що 25 жовтня зранку було набагато більше людей», - зазначив Білий.

Також він повідомив, що на тих виборчих дільницях, де вже встигли побувати спостерігачі КВУ, відсутні заяви від хворих на коронавірус, які перебувають на самоізоляції, про голосування вдома.

Як повідомляє у Фейсбуці Херсонська обласна організація КВУ, напередодні штаб одного з кандидатів пообіцяв винагороду у 30 тис. грн за інформацію про фальшування виборів та про так звані "сітки" та "каруселі".

Містом ширяться чутки про нібито наявність ручок із чорнилами, що зникають.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні в неділю, 15 листопада, відкрилися та працюють у штатному режимі всі 160 виборчих дільниць для проведення повторного голосування на виборах міського голови.

За посаду міського голови у другому турі виборів змагаються народний депутат із депгрупи «За майбутнє» Ігор Колихаєв (30,75%) та ексмер Херсона Володимир Сальдо – 17,09%.

Крім Херсона, 15 листопада повторне голосування проходитиме на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, та Камʼянець-Подільська.

Повторне голосування з виборів міського голови призначається у територіальних громадах із кількістю виборців понад 75 тисяч, де в так званому першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.