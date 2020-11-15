Другий тур виборів мера: у Херсоні відкрилися всі 160 дільниць

У Херсоні відкрилися та працюють у штатному режимі всі 160 виборчих дільниць для проведення повторного голосування на виборах міського голови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції в Херсонській області.

«О 8:00 усі 160 дільниць, що розташовані на території Дніпровського, Суворовського та Корабельного районів, відкрилися та працюють в штатному режимі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що охорону публічного порядку та безпеку громадян забезпечують 320 працівників поліції.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні за посаду міського голови у другому турі виборів змагатимуться народний депутат із депгрупи «За майбутнє» Ігор Колихаєв (30,75%) та ексмер Херсона Володимир Сальдо – 17,09%.

У Херсонську міську раду на виборах 25 жовтня пройшли 5 партій. «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» - 23,09%, ОПЗЖ здобула 14,5%, «Слуга народу» - 13,01%, «Блок Володимира Сальдо» - 11,75% і ЄС – 8,58%.

Читайте також: ЦВК сформувала новий склад Херсонської обласної ТВК

У неділю, 15 листопада, повторне голосування пройде на виборах міських голів Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Камʼянець-Подільська.

Повторне голосування з виборів міського голови призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч, де в так званому першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.