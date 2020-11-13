ЦВК сформувала новий склад Херсонської обласної ТВК

Центральна виборча комісія сформували новий склад Херсонської обласної територіальної виборчої комісії у складі 14 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Комісія сформувала новий склад Херсонської обласної територіальної виборчої комісії", - ідеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що це рішення прийняте у звʼязку з достроковим припиненням комісією 12 листопада повноважень усього складу вказаної ТВК. Новий склад комісії сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 14 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 12 листопада Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу Херсонської обласної територіальної виборчої комісії, оскільки встановила факт грубого порушення Херсонською обласною ТВК законодавства. ЦВК зобов'язала місцеві партії до 15 години 13 листопада подати кандидатури до нового складу.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згідно з календарним планом проведення виборів, територіальні виборчі комісії повинні були встановити результати голосування до 6 листопада включно.