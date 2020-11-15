Понад 5 тисяч копів чергують на дільницях під час другого туру виборів

Для забезпечення публічної безпеки і порядку на території дільниць та охорони виборчої документації під час повторного голосування на місцевих виборах залучено понад 5,2 тисячі правоохоронців.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Фацевич нагадав, що другий тур виборів депутатів та голів сільських, селищних та міських рад проходить у 21 регіоні держави. Сформовано 1074 виборчих комісій, охорона яких здійснюється силами поліції.

«Наголошую на оперативному та професійному реагуванні на всі заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом.. Поліція залишається поза політикою, адже наше основне завдання - забезпечити законність виборчого процесу», – зазначив Фацевич.

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Як повідомляв Укрінформ, в неділю, 15 листопада повторне голосування з виборів міського голови проходить у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, 15 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах - повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.