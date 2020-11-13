ЦВК додатково виділила Київщині понад 350 тисяч на другий тур виборів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.
«Комісія внесла зміни до додаткового розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування 8 та 15 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, затвердженого постановою ЦВК від 12 листопада 2020 року № 470. А саме: до додаткового розподілу додано Київську ОДА, якій виділено 353 тисячі гривень», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.
Повторне голосування з виборів міського голови призначено у територіальних громадах із кількістю виборців більше ніж 75 тисяч, де в так званому першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.
У неділю, 15 листопада, відбудеться повторне голосування на виборах міських голів у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).
Крім того, 15 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.
ЦВК 12 листопада на підготовку і проведення повторного голосування, що відбудеться 15 листопада, виділила 19 млн 954 тис. грн для п’яти обласних державних адміністрацій.