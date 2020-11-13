ЦВК додатково виділила Київщині понад 350 тисяч на другий тур виборів

ЦВК внесла зміни до додаткового розподілу субвенції з держбюджету та виділила Київській ОДА 353 тисячі гривень на підготовку та проведення повторного голосування 15 листопада на місцевих виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«Комісія внесла зміни до додаткового розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування 8 та 15 листопада 2020 року з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, затвердженого постановою ЦВК від 12 листопада 2020 року № 470. А саме: до додаткового розподілу додано Київську ОДА, якій виділено 353 тисячі гривень», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

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Повторне голосування з виборів міського голови призначено у територіальних громадах із кількістю виборців більше ніж 75 тисяч, де в так званому першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.

У неділю, 15 листопада, відбудеться повторне голосування на виборах міських голів у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, 15 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

ЦВК 12 листопада на підготовку і проведення повторного голосування, що відбудеться 15 листопада, виділила 19 млн 954 тис. грн для п’яти обласних державних адміністрацій.