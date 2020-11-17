В Ужгороді члени ДВК масово відмовляються працювати в другому турі – ОПОРА

В Ужгороді члени дільничних виборчих комісій масово відмовляються працювати під час другого туру виборів міського голови. На кожній дільниці в місті є відмови близько п’яти людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у закарпатському осередку ОПОРИ.

“Станом на 16 листопада в Ужгороді члени дільничних виборчих комісій масово відмовляються працювати під час другого туру виборів міського голови. Як зазначають у ТВК, суб’єкти подання цих членів відмовляються робити заміни в комісіях”, - повідомляють представники Громадянської мережі ОПОРА.

За інформацією голови Ужгородської міської територіальної виборчої комісії Руслани Куберки, в Ужгороді члени дільничних виборчих комісій від різних суб’єктів подання почали відмовлятися від роботи у комісіях на час дня повторного голосування з виборів міського голови.

«У нас доволі плачевна ситуація, люди масово відмовляються. Тому ми просимо суб’єктів подання відмовитися від квоти, аби ми могли подати людей в комісії від ТВК. На другий тур склад комісій не змінюється, тобто мають працювати у ДВК ті самі люди. Тобто, якщо людина зараз відмовляється, надати їй заміну може лише політична партія, яка є суб’єктом подання, але зараз вони відмовляються це робити, адже штаби вже не працюють. Ми вивчаємо питання, аби знайти вихід із ситуації», - зазначила Куберка.

У комісії додають, що на кожній дільниці в Ужгороді відмовляються працювати близько п’яти людей. Крім цього, є й такі, які захворіли, тому не можуть працювати за станом здоров’я.

Відповідно до частини 8 статті 281 Виборчого кодексу України, підготовка і проведення повторного голосування здійснюються дільничними виборчими комісіями у тому самому складі, який проводив голосування на відповідних виборах у відповідних виборчих округах.

Як повідомлялося, 22 листопада в Ужгороді призначено голосування за міського голову у другому турі виборів.