На Банковій пояснили суть законопроєкту Зеленського про підтримку бізнесу

Президентські ініціативи спрямовані на надання підтримки людям ще до того, як виникне необхідність у посиленні карантинних заходів в Україні з метою зниження динаміки захворюваності на COVID-19.

На цьому наголосила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу ОП.

За словами Ковалів, в умовах зростання щоденної кількості інфікувань та відсутності вакцини медичній системі будь-якої країни складно реагувати на виклики, пов’язані з пандемією.

«Перед нами всіма стоїть складна дилема – або врятувати більшу кількість людей, перервавши ланцюжок заражень, або забезпечити необхідність бізнесу працювати та заробляти гроші», – наголосила Ковалів.

Вона зазначила, що низка країн була змушена знову запроваджувати жорсткі карантинні заходи. Можливо, Україні також доведеться перейти до локдауну, щоб знизити динаміку захворюваності. Але перед цим потрібно забезпечити підтримку тих, хто може втратити заробіток у разі, якщо їхня діяльність потрапить під карантинні обмеження.

«Ті ініціативи, які цього тижня подав Президент до парламенту, так і сформульовані – ми хочемо допомогти людям перед тим, як настане потреба вводити локдаун. Аби люди отримали компенсацію на той період, поки нам необхідно буде втримати медичну систему, виграти час для забезпечення новими ліжками, обладнання їх киснем. Для того, щоб у нас не було катастрофічної ситуації», – зауважила заступник керівника ОП.

Ініціативами, зокрема, передбачається, що кожен працівник маленьких або середніх підприємств, що можуть повністю закритися або обмежити свою роботу у разі запровадження локдауну, отримає одноразову виплату в розмірі 8 тисяч гривень.

Крім того, зазначають у ОП, підприємства, які зупиняться через посилення карантину, одержать компенсації ЄСВ в середньому за один місяць у 2020 році.

Заступник керівника ОП також повідомила, що розшириться програма доступного кредитування «5-7-9%», за якою вже видано 13,5 млрд грн кредитів.

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Ковалів зауважила, що з бюджету було виплачено 6,8 млрд грн компенсації підприємствам з метою збереження робочих місць. За її словами, попри песимістичні прогнози, що через весняний локдаун з’явиться 2-3 млн безробітних, на сьогодні кількість безробітних в Україні становить не більше 500 тис. осіб. Також не справдилися песимістичні очікування щодо падіння економіки України у 2020 році.

Зокрема, Ковалів розповіла, що в поточному році не відбулося ні підвищення податків, ні скорочення видатків держбюджету.

«З 1 вересня підняли мінімальну зарплату. Всім лікарям, які працюють з COVID, введена надбавка 300%, пенсіонери отримали індексацію пенсій і доплати. Ми входимо у 2021 рік так само з двоетапним підняттям мінімальної зарплати – шість тисяч та шість з половиною тисяч гривень», – наолосилаг вона.

Як повідомлялося, 26 листопада Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про соціальну підтримку підприємців на час карантину.

фото: Офіс Президента