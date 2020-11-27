Ковалів працюватиме з депутатами для якнайшвидшого ухвалення законів на підтримку бізнесу

Верховна Рада мала б якнайшвидше ухвалити ініційований Президентом України Володимиром Зеленським пакет законопроєктів щодо підтримки підприємців на випадок посилення карантинних заходів.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів в ефірі програми «Право на владу».

Вона зазначила, що обсяг запропонованої пакетом президентських законопроєтів допомоги сягає від 12 до 15 мільярдів гривень, це вже третій пакет допомоги для підприємців від початку року. Зокрема, навесні вона спрямовувалася на підтримку малого й середнього бізнесу, зокрема через програму доступних кредитів «5-7-9%», за якою вже видано позики на суму 13,5 млрд грн.

Ковалів наголосила, що в проєктах законів, ініційованих Президентом, чітко зазначені суми допомоги, зокрема 8 тис. грн для ФОПів та кожного найманого працівника. Підприємствам, чия діяльність забороняється на час карантину, компенсуватиметься сплата ЄСВ. А програма кредитування «5-7-9%» буде продовжена та розширена.

«Буду звертатися до депутатів, щоб разом обговорити, аби проголосувати цей законопроєкт, і з ковідного фонду встигнути до кінця року видати цей пакет підтримки тому бізнесу, який постраждає у разі впровадження локдауну», – сказала заступник керівника Офісу Президента.

Читайте також: ЄБА запускає освітню програму для малого бізнесу

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до статті 28 державного бюджету на 2020 рік, який передбачає спрямування коштів Фонду боротьби з COVID-19 на підтримку підприємцям і найманим працівникам.