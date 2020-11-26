Зеленський вніс у Раду законопроєкт про підтримку бізнесу на карантині

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про соціальну підтримку підприємців на час карантину.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт №4429 “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, визначений Президентом як невідкладний, одержано Верховною Радою 26 листопада і передано на розгляд керівництву.

Текст законопроєкту і супровідні документи до нього наразі не оприлюднено.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у влозі 24 листопада анонсував реєстрацію законопроєктів щодо заходів економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

За його словами, розроблені законодавчі ініціативи, зокрема, передбачатимуть, що фізичні особи–підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн. Згідно з розрахунками, понад мільйон громадян України зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн.

Крім того, суб’єкти господарювання одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць у сумі, пропорційній часу так званого простою, у розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника.

Підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. За словами глави держави, це – майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб.

Крім того, передбачаються податкові канікули. При посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб – підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.