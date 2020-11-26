«Карантинну» допомогу підприємцям можна буде отримати через «Дію»

Понад 1 млн українців, які зупинили роботу на час карантину, зможуть отримати фінансову допомогу від держави в розмірі 8 тис. грн у застосунку або через портал «Дія».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової траснформації України Михайло Федоров у Фейсбуці.

За його словами, загальний обсяг державної допомоги за цим напрямком становитиме 10 млрд грн. "Мінцифра продовжує працювати над створенням найзручніших умов для бізнесу в Україні. Сервіс можна буде отримати за 5 хвилин у застосунку «Дія» чи на порталі. В умовах пандемії підтримка від держави особлива актуальна для малого та середнього бізнесу", - зазначає Федоров.

Відтак допомогу отримають працівники або ФОПи, якщо роботодавець має одну з 6 категорій КВЕД: 47 — Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами); 55 — Тимчасове розміщування; 56 — Діяльність із забезпечення стравами та напоями; 59.14 — Демонстрація кінофільмів; 90 — Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг; 93 — Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг.

Одна з 6 категорій КВЕД має бути заявлена першою у реєстраційних відомостях на 31.10.2020.

Федоров нагадує, що фінансова допомога надаватиметься одноразово ФОПам та найманим працівникам, які призупинили роботу на час карантину.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 24 листопада розповів про заходи економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями. Відтак заплановано, що фізичні особи–підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн. Згідно з розрахунками, понад мільйон громадян України зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн.