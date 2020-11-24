Зеленський представив плани підтримки бізнесу на карантині

До Верховної Ради найближчим часом буде подано законопроєкти щодо заходів економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму влозі.

За словами Президента, розроблені законодавчі ініціативи, зокрема, передбачатимуть наступне.

Фізичні особи–підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн. Згідно з розрахунками, понад мільйон громадян України зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн.

Крім того, суб’єкти господарювання одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць.

«Це буде сума, пропорційна часу так званого простою, у розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника», – зазначив Президент.

Підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. За словами глави держави, це – майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб.

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«Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримаєте компенсацію на сплату ЄСВ за своїх найманих працівників», – сказав Президент.

Крім того, передбачаються податкові канікули. При посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб – підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.

Глава держави також зазначив, що відновлюється дія програм підтримки бізнесу, які успішно працювали під час карантину навесні.

«Це матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років. Це компенсації з часткового безробіття», – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що малий і середній бізнес уже отримали понад 13 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

«Важливо, що програма «5-7-9» продовжиться та розширить свої можливості в цьому та наступному році», – Зеленський.

«Ми дуже сподіваємось на підтримку Верховною Радою всіх вищезазначених важливих кроків», – наголосив Президент.

Він також закликав громадян підтримувати улюблені кафе та ресторани, замовляючи у них доставку їжі.

«Розкажіть у соціальних мережах про місця, де вам завжди смачно й де можна замовити доставку, підтримавши їх таким чином. І сьогодні, і на вихідних», – зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити комплексну програму заходів із підтримки малого та середнього бізнесу в умовах карантину.

11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня — з 14 до 30 листопада.