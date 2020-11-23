Заходи з підтримки бізнесу на карантині доопрацюють цього тижня - Шмигаль

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства цього тижня має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Зазначається, що, як наголосив Президент Володимир Зеленський, важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей, адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку.

У цьому контексті Прем'єр-міністр повідомив: минулого тижня за дорученням Президента уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей.

«А вже цього тижня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень. Держава підтримає підприємців», – сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ , Кабінет Міністрів 11 листопада вніс зміни до постанови № 641, якими запровадив карантин вихідного дня попередньо до 30 листопада.

Станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 осіб.