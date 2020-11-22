Шмигаль про карантин вихідного дня: На випадок погіршення сценарію буде план «Б»

Запроваджені заходи, а саме карантин вихідного дня, позитивно позначаться на динаміці захворювання.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

"Лише спільними зусиллями можна протистояти розповсюдженню коронавірусу. Сьогодні закінчується четвертий день карантину вихідного дня. Впевнений, що запроваджені заходи позитивно позначаться на динаміці захворювання. На випадок погіршення сценарію розробляється план Б. Вчора я розповів, що ми почали обговорення цього плану, аби вся країна мала про нього чітке уявлення", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що урядом з цього приводу було проведено дві наради з міськими головами, зустрілися з Радою церков та релігійними організаціями, щоб напрацювати спільний, виважений та підтриманий усіма план. Також цього тижня з українським бізнесом було обговорено механізми підтримки галузей, на яких обмеження позначаються найбільше.

Одночасно з обговоренням можливих посилених карантинних заходів уряд продовжує зміцнювати медичну систему.

"Міським бюджетам спрямовані додаткові 870 млн грн на покращення забезпеченості лікарень киснем. Вже виділений 1 млрд грн на закупівлю 6 мільйонів експрестестів, які отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги. Активно ведемо перемовини щодо закупівлі ефективної та безпечної вакцини, яка матиме прекваліфікацію ВООЗ. Цього тижня, зокрема, обговорили з ЄІБ можливість перерозподілення 50 млн доларів на ці потреби", - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, уряд розглядає введення більш жорсткого карантину як план “Б”, який задіють у разі, якщо не спрацює карантин вихідного дня.

Станом на ранок 22 листопада в Україні зафіксували 12 079 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 624 744 особи.