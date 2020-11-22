В Україні виявили 12 079 нових випадків коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.
За його даними, захворіли, зокрема, 489 дітей та 375 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 134 особи; летальних випадків – 138; одужали 4 604 особи; здійснено тестувань за добу – 34 397 (зокрема, методом ПЛР – 27 998, методом ІФА – 6 399).
За весь час пандемії в Україні захворіли 624 744 особи; одужали 286 917 осіб; летальних випадків – 10 951; проведено ПЛР-тестувань – 4 182 331.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні було виявлено 14 580 випадків COVID-19.
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