Штрафи за відсутність маски: поліція пояснила, коли каратиме порушників

Поліція перевіряє дотримання громадянами масочного режиму у зв’язку з новими вимогами законодавства, зокрема, введенням штрафів за неносіння, а також за неправильне носіння захисної маски.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, правоохоронці у складі мобільних бригад роз’яснюють нові правила та наголошують на необхідності не лише носіння засобів індивідуального захисту, але й правильного їх використання.

«У випадку, коли громадяни не реагуватимуть на зауваження поліцейських і відмовлятимуться від використання засобів захисту, правоохоронці у межах своєї компетенції та відповідно до службових повноважень притягуватимуть таких правопорушників до відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, правоохоронці роздають громадянам захисні маски, хто їх не має. Такі перевірки проводяться в громадських спорудах та громадському транспорті.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 21 листопада, набув чинності Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Закон спрямований на запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-2019 серед населення України.

Так, у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).

Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного порушення за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Накладати штрафи зможуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.