Закон про штрафи за відсутність масок набув чинності

Відсьогодні набув чинності закон, який запроваджує штрафи за перебування у громадських спорудах і транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту.

Як передає Укрінформ, закон Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", було офіційно опубліковано напередодні, 19 листопада, а в суботу, 21 листопада, він набуває чинності.

Закон спрямований на запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед населення України.

Так, у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення відтепер передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Такі правопорушення каратимуться штрафом від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).

Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного порушення за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Читайте також: Закон про штрафи за відсутність маски офіційно опублікували

Накладати штрафи зможуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.

Як повідомляв Укрінформ, Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3891) Верховна Рада ухвалила 6 листопада.

Голова Верховної Ради підписав його 10 листопада, а Президент — 19 листопада.