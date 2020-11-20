Закон про штрафи за відсутність маски офіційно опублікували

Закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” опубліковано на шпальтах офіційної газети Верховної Ради “Голос України”.

Як передає Укрінформ, текст закону оприлюднено на сайті видання.

Закон спрямований на запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-2019 серед населення України.

Так, у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).

Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного порушення за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Накладати штрафи зможуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, закон “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” (№3891) Верховна Рада ухвалила 6 листопада.

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Голова Верховної Ради підписав його 10 листопада, а Президент — 19 листопада.

В Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.