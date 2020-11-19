Штрафи за відсутність масок підтримують 75% українців

Запровадження штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок підтримують 75% українців, 24% виступають проти цього.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 15-17 листопада 2020 року, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, частіше штрафи підтримують жінки і старші люди, найвища підтримка у Києві, найменше – на півдні.

При цьому 83% опитаних вважають, що часто одягають захисну маску, 14% – інколи або рідко, 3% – майже ніколи.

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70% опитаних часто дезінфікують руки, 23% – інколи або рідко, 6% – майже ніколи. Лише 14% часто використовують захисні рукавиці, 33% – інколи або рідко, 53% – майже ніколи.

Порівняно з березнем, часте користування масками значно зросло (з 58 до 83%), а захисними рукавицями – суттєво знизилося (з 38 до 14%).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада Президент Володимир Зеленський підписав закон про адміністративну відповідальність за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту. Законом передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).

Станом на 19 листопада в Україні лабораторно підтверджені 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 13 357. За весь час пандемії в Україні захворіли 583 510 осіб; одужали - 266 479, летальних випадків – 10 369; проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.