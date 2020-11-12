Степанов сказав, де можна не носити маски

Захисні маски не потрібно носити на вулиці, а накладання штрафів за відсутність маски у громадському місці схоже на механізм за порушення правил дорожнього руху: штраф мають виписувати відразу на місці.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Підхід до накладання штрафів за неносіння маски змінено. Донедавна порушнику виписували протокол на місці події, потім цей протокол відправляли до суду, за яким і було остаточне рішення. Зараз наші законодавці підтримали інший механізм, який схожий на той, що застосовується у разі порушення правил дорожнього руху. Порушнику виписують штраф одразу на місці», – роз’яснив очільник Міністерства охорони здоров’я.

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Степанов навів приклади ситуацій, коли людині слід надіти маску, аби дотримуватися чинного законодавства та зберегти власне здоров’я та здоров’я інших.

«На вулиці носити маску не треба. Виняток – це коли ви знаходитесь у місці великого скупчення людей. Наприклад, коли на зупинках, коли є натовп людей, відстань між якими інколи менша ніж один метр. Просто одягайте маску – це безпека», – порадив міністр.

Також очільник МОЗ відзначив, що адміністративна відповідальність, передбачена за перебування без засобів індивідуального захисту – маски чи респіратора, стосується лише перебування в громадських місцях.

«Штрафи виписуватимуться за знаходження без маски саме в громадських місцях. Коли людина, наприклад, зайшла в супермаркет, і вона без маски, то дистанція вже не важлива – адже відстань до інших, зрозуміло, буде весь час змінюватись. Людина повинна знаходитись у масці», – зауважив Максим Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада Верховна Рада ухвалила закон щодо запровадження штрафів за перебування у громадських спорудах і транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Так, у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується передбачити покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).

Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Накладати штрафи зможуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.