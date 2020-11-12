Укрзалізниця посилює карантинний контроль в електричках

АТ "Укрзалізниця" забезпечує постійний контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, зокрема, посилює його на приміському сполученні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті УЗ.

"АТ «Укрзалізниця» підтримує виважене рішення Уряду не припиняти роботу громадського транспорту, попри посилення карантинних обмежень... У далекому сполученні кількість місць чітко контрольована, у приміському сполученні — моніторимо найбільш навантажені напрямки, збільшуємо кількість провідників та працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця запевняє, що й надалі забезпечуватиме безпеку подорожей на всіх напрямках. Зокрема, суворо дотримується масковий режим співробітників, здійснюється температурний скринінг, дезінфекція рухомого складу після та до кожного рейсу та по можливості контролюється наявність масок у пасажирів.

В УЗ нагадують, що на початку листопада Укрзалізниця отримала пів мільйона захисних масок для працівників «Пасажирської компанії», переважно провідників поїздів.

Як повідомлялося, уряд на засіданні 11 листопада ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня.

Передбачено, що у вихідні дні з 00 годин суботи до 00 годин понеділка будуть дозволені: робота фінансових установ, діяльність інкасацій та операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчих магазинів, діяльність АЗС та СТО. Додатково щодо обмежень, які діятимуть у будні дні, у вихідні не працюватимуть заклади культури, окрім виробництва аудіовізуальних творів, заклади громадського харчування та ТРЦ, окрім продовольчих магазинів. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це рішення діятиме три тижні.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомляв, що під час загальнодержавного карантину вихідного дня робота громадського транспорту в Україні не зупинятиметься.Зокрема, автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення. Внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень.