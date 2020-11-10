Закон про штрафи за відсутність масок пішов на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо запровадження штрафів за перебування у громадських спорудах і транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані на картці закону на сайті парламенту.

Також зазначається, що цей закон вже направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомлялося, 6 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий закон щодо запровадження штрафу за перебування у громадських спорудах і транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Таке рішення підтримали 262 народних депутати при мінімально необхідних 226-ти.

Згідно з пояснювальною запискою, метою прийняття акта є запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед населення України.

Так, у статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).