Коронаскептикам: маски захищають, не обманюйте себе та інших

До «кухонних балачок» про марність масок доєдналися деякі публіцисти. Але коректні дослідження спростовують маніпуляції

Останні дані добової захворюваності на COVID-19 у різних країнах вкотре підтверджують: хвороба не збирається відступати. Найбільше нових випадків за добу– майже 103 тисячі – підтвердили у США. У Індії – понад 46 тисяч, у Франції – понад 38 тисяч інфікованих, в Італії – понад 32 тисячі, у Польщі – майже 25 тисяч. Рахунок виявлених випадків за добу лишається на рівні десятків тисяч. Але при цьому коронаскептики продовжують стверджувати, що заходи захисту від хвороби, і зокрема носіння масок, наразі зайві. І це вже не кажучи про обмеження, пов’язані з карантином. Причому це дістає поширення не лише серед невдоволеного, або ж конспірологічно налаштованого населення – деякі не останні публіцисти та ЗМІ теж підтримують такі настрої, перемішуючи істину з оманливими судженнями так майстерно і тонко, що не кожен зможе зрозуміти, де істина, а де чистої води емоції. Але, якщо тут можна так висловитися, на щастя, за 10 місяців пандемії з’явилося не одне серйозне наукове дослідження, яке переконує: носити маски потрібно, і що більше людей це робитиме – то кращим буде ефект для нас усіх.

В німецькій мові з’явилося слово зрозуміле всім – «коронаідеотен»!

Чи не найактивнішій рух проти обмежень зараз спостерігається в Німеччині. 7 листопада у центрі Лейпцига (кількість населення там сягає у понад півмільйона) тисячі людей виступали проти введених урядом обмежень, покликаних уповільнити поширення коронавірусу.

Мітинг у Лейпцигу

Учасників зібралося більше, ніж очікувалося – щонайменше 20 тисяч, а протестувальники не носили маски, не зберігали дистанцію. Цю акцію організував рух Querdenken 711, який виступає проти карантинних обмежень (за даними газети Berliner Morgenpost до руху належать переважно прибічники теорій змови, праві екстремісти і ті, хто заперечує існування коронавіруса). Ця ж організація, як попередили в міносвіти землі ФРН Північний Рейн-Вестфалія, спланувала на 9 листопада акції протесту проти носіння масок у школах по всій Німеччині, до яких було залучено дітей.

А за тиждень до цього проти карантинних обмежень виступали у Мадриді та інших великих містах Іспанії. Протестанти палили сміттєві баки, трощили вітрини магазинів і жбурляли в силовиків каміння та "коктейлі Молотова", називаючи протиепідемічні заходи «необґрунтованими».

Подібні акції у Європі почалися ще з кінця літа і періодично повторюються до цих пір, попри зростання захворюваності в рази. Однин із найпоширеніших закликів, який можна почути під час подібних протестів, звучить так: «Знімайте маски!» Така вимога свідчить про нерозуміння елементарних законів (їх можна почитати за цим посиланням) і швидше нагадує дитяче тупання ногою на пояснення батьків, чому не варто переходити дорогу на червоне світло на світлофорі.

Дослідження з реальним вірусом: маски для двох захистять на 90%

За 10 місяців пандемії науковці з різних країн не раз досліджували, наскільки маски можуть захищати від коронавірусу. Але наприкінці жовтня японські вчені вперше презентували результати дослідження ефективності масок з використанням не просто спрею, а справжнього вірусу SARS-CoV-2. Науковий експеримент провели у лабораторії третього рівня біозахисту в Інституті медицини при Токійському університеті, повідомив канал NHK, а його результати опублікували в mSphere. Щоправда, здоров’ям людей дослідники вирішили не ризикувати, тож використали два манекени, всередині яких розмістили датчики. Один «вдихав» навколишнє повітря, а другий «видихав», виділяючи вірус разом зі слиною, імітуючи покашлювання.

Коли тканинну чи медичну маски одягали на «інфікованого», тобто манекен, що під час імітованої розмови чи кашлю випускав вірус, то це зменшило передачу частинок вірусу незахищеному до 70%.

Коли ж маска була лише на манекені, що вдихав вірус при імітованій близькій розмові з інфікованим, то виявилося, що захист буде не такий потужний. Тканинна маска захищала на 17%, а тришарова медична маска – на 47%. І лише щільно одягнений респіратор класу FFP3 захищав надійніше – на 79%. Що ж, захист навіть у 17% це все ж краще, аніж нічого.

Найкращий захист, звісно, забезпечувався, коли обидва манекени були в масках, а особливо, в респітаторах класу FFP3, що захищало на 80-90%..

Масковий режим може скоротити кількість заражень на 40%

У дещо інших обставинах проводилося інше показове дослідження. Дослідники Тімо Мітце (Данія), Рейнхольд Косфельд, Йоханнес Роде і Клаус Вельде (Німеччина) довели ефективність носіння масок на прикладі міста Єна. Саме там склалася унікальна ситуація на початку пандемії, оскільки жителів міста зобов’язали носити маски в громадському транспорті, магазинах і на робочих місцях була введена набагато раніше (6 квітня), ніж у всіх інших регіонах Німеччини (приблизно 27 квітня ). Звісно, хоч німці і дисципліновані люди, виконували це розпорядження далеко не всі. І все ж…

Дослідники порівняли ситуацію з поширенням вірусу в Єні та інших містах, які мали такі ж вихідні дані – приблизно така ж кількість інфікованих до 6 квітня, щільність населення, середній вік мешканців, співвідношення кількості лікарів і аптек до кількості мешканців. Для цього були вибрані Росток, Дармштадт і Трір.

У Єні скоротився приріст інфікованих

Через 20 днів після введення обов’язкового носіння масок в Єні, виявилося, що це дозволило скоротити приріст інфікованих до 23% порівняно з ситуацією в інших містах. А загалом дослідники дійшли висновку, що введення маскового режиму дозволило скоротити кількість інфікувань Ковідом на близько 40%.

Група вчених на чолі з професором Техаського університету A & M, дійшла подібних висновків, повідомляло раніше УНН з посиланням на Medical Xpress. Команда вивчала, наскільки легко коронавірус передається від людини до людини. З тенденцій і процедур пом'якшення наслідків пандемії в Китаї, Італії та Нью-Йорку дослідники виявили, що використання маски зменшило кількість інфікованих більш ніж на 78 тисяч в Італії з 6 квітня по 9 травня і більш ніж на 66 тисяч в Нью-Йорку з 17 квітня по 9 травня. «Ми робимо висновок, що носити маску "на людях" відповідає найбільш ефективному засобу запобігання передачі від людини до людини», – сказав один з авторів дослідження, професор Рені Чжан.

А от вуглекислого газу «під маскою» боятися не треба

Сподіваємося, що аргументи вчених для нормальних людей все ж будуть вагомішими, ніж просто заклики скидати маски. До речі, однією з причин, чому деякі люди відмовлялися від масок було те, що маски викликають інтоксикацію вуглекислим газом, який ми же і видихаємо. Але вчені розвінчали і цей міф. Дослідники з Університету Макмастера у Канаді зробили це дуже просто, вимірявши 25 дорослим (середній вік: 76,5 року) пульсоксиметром рівень кисню у крові під час носіння маски, а також до і після. І… дослідники не виявили жодних ознак гіпоксії або пониженого вмісту кисню в крові.

Носіння масок досі залишається найкращим методом, аби вберегтися від коронавірусу. Звісно, це не зупинить його поширення повністю, але зможе зменшити темпи і навантаження на системи охорони здоров’я, які, як бачимо, по всьому світу виявилися не готовими до такого виклику, як пандемія.

Юлія Горбань, Київ