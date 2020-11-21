В Україні за добу - 14 580 випадків коронавірусу

В Україні станом на 21 листопада лабораторно підтверджені 612 665 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 580.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.

За його даними, захворіли, зокрема, захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 761 особу; летальних випадків – 215; одужали 7 989 осіб; здійснено тестувань за добу – 71 949 (зокрема, методом ПЛР – 45 508, методом ІФА – 26 441).

За весь час пандемії в Україні захворіли 612 665 осіб; одужали 282 313 осіб; летальних випадків – 10 813; проведено ПЛР-тестувань – 4 154 333.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.