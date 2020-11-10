У фінкомітеті Ради відкидають варіант друку грошей для підтримки бізнесу

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк не підтримує необхідність емісії коштів задля надання фінансування підприємцям на час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це політик сказав у коментарі Укрінформу.

«Ми категорично проти друкування грошей, тому що це збільшує ціни на продукти. Натомість ми – за те, щоб ті 60 млрд із ковідного фонду використовувалися більш раціонально, і тоді були би гроші на підтримку бізнесу під час карантину, і були б можливості не розхитувати ситуацію, прискорюючи інфляцію та зростання цін. Гроші на підтримку бізнесу ми заклади в ковідний фонд. Чи є можливість підтримати бізнес в інший спосіб? Так. Можна залучити кредитні гроші або надрукувати. Але кредитні кошти нам ніхто не надасть, поки ми не повернемо електронне декларування, а надрукувати — погана ідея, тому що це буде неконтрольований процес, і тоді нам точно грошей ніхто не дасть,» – зазначив Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку зі стрімким зростанням захворюваності МОЗ пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня. Кабінет Міністрів може розглянути відповідну постанову 11 листопада.

Станом на 10 листопада в Україні лабораторно підтверджено 10 179 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло 479 197 осіб.